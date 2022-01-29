Maske Kimsin Sen izleyicileri maskelerin altında hangi ünlülerin olduğu araştırıyor. En çok merak edilen maskelerden biri de Geyik oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Geyik kimdir? Geyik Maske kim olduğu açıklandı mı?

MASKE KİMSİN SEN HAKKINDA

Maske Kimsin Sen, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Orijinal formatı ilk olarak Güney Kore'de yayınlanan King of Mask Singer olan ve birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur.

MASKE KİMSİN SEN GEYİK KİMDİR?

Geyik maskesinin altında kim olduğu henüz açıklanmadı.

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