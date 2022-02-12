Maske Kimsin Sen final mi, bitti mi, neden final? Maske Kimsin Sen 12 Şubat 2022 bugün final mi yapacak? Maske Kimsin Sen neden final yapıyor?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Program bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Maske Kimsin Sen final mi, bitti mi? Maske Kimsin Sen 12 Şubat 2022 bugün final mi yapacak? Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Detaylar sizlerle...

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maske Kimsin Sen her hafta Cumartesi günü saat 21:45'de ekranlara geliyor. Fakat program bugün 12 Şubat Cumartesi günü final yapacak.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPIYOR? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Maske Kimsin Sen bugün 9. bölümü ile final yapacak. Maske Kimsin Sen programı 12 Şubat Cumartesi bugün yayınlanan bölümü ile ekranlara veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı. Ünlü gazeteci, yarışmanın 9. bölümde final yapacağı belirtildi.

Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayınlanmış ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı ve bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti. Deniz Tansel Öngel'in sunduğu programda; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Artık tüm maskeleri görme zamanı geldi! Bu akşamki tahminlerinizi #maskekimsinsen etiketine bekliyoruz!"

Buna göre Maske Kimsin Sen bugün final yapacak.

MASKE KİMSİN SEN FORMATI NEDİR?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

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