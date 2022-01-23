Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler? Maske Kimsin Sen yok mu, neden yok? 23 Ocak Fox yayın akışı - Haberler
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Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler? Maske Kimsin Sen yok mu, neden yok? 23 Ocak Fox yayın akışı

Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler? Maske Kimsin Sen yok mu, neden yok? 23 Ocak Fox yayın akışı
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen, "The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler?

Maske Kimsin Sen bugün var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

23 0CAK FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

MASKE KİMSİN SEN BUGÜN VAR MI?

Maske Kimsin Sen 23 Ocak 2022 akşamı ekrana gelmiyor. Programın yerine El Kızı dizisi yayınlanacak.

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