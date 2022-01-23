Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler? Maske Kimsin Sen yok mu, neden yok? 23 Ocak Fox yayın akışı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen, "The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler?