Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler? Maske Kimsin Sen yok mu, neden yok? 23 Ocak Fox yayın akışı
FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen, "The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Maske Kimsin Sen bugün var mı? Maske Kimsin Sen hangi günler?
Maske Kimsin Sen bugün var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.
23 0CAK FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
MASKE KİMSİN SEN BUGÜN VAR MI?
Maske Kimsin Sen 23 Ocak 2022 akşamı ekrana gelmiyor. Programın yerine El Kızı dizisi yayınlanacak.