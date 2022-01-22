Maske Kimsin Sen Ayna kimdir? Maske Kimsin Sen Ayna ünlü tahminleri neler, ipuçları ne? Ayna maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı?
Maske Kimsin Sen maskesini çıkartan ünlüler kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ayna geliyor. Peki, Maske Kimsin Sen Ayna kimdir? Ayna maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ismi nedir? Ayna maskesinin altındaki isim belli oldu mu? Ayna maskesi kimdir, hangi ünlü, açıklandı mı, tahminler nelerdir, ipuçları neler? İşte detaylar...
Maskesini çıkartan yarışmacılar yavaş yavaş belli oluyor. Bunun akabinde, Maske Kimsin Sen Ayna kimdir? Ayna maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ismi nedir? merak ediliyor. Peki, Maske Kimsin Sen Ayna kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ünlü tahminleri kimlerdir? İpuçları nelerdir?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen programında Ayna maskesinin altında hangi ünlü var merak ediliyor. Henüz Ayna maskesi açılmadı, haliyle kim olduğu belli değildir. Fakat izleyiciler yapılan tahminler arasında Ayna maskesinin altında Biran Damla Yılmaz olabileceği tahmin ediliyor.
MASKE KİMSİN SEN AÇIKLANAN ÜNLÜLER KİMDİR?
Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oluyor.)
Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim)
Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oluyor.)
İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim.)
Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oluyor.)