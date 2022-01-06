Maske Kimsin Sen Ayna kimdir? Ayna maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ünlü tahminleri neler, ipuçları neler?

Maskesini çıkartan yarışmacılar yavaş yavaş belli oluyor. Bunun akabinde, Maske Kimsin Sen Ayna kimdir? Ayna maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ismi nedir? merak ediliyor. Peki, Maske Kimsin Sen Ayna kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ayna ünlü tahminleri kimlerdir? İpuçları nelerdir?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (1. bölümde açıklandı - Ümit Karan)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (2. bölümde açıklandı - Hazer Amani)

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN AYNA KİMDİR?

Maske Kimsin Sen programında Ayna maskesinin altında hangi ünlü var merak ediliyor. Henüz Ayna maskesi açılmadı, haliyle kim olduğu belli değildir. Fakat izleyiciler yapılan tahminler arasında Ayna maskesinin altında Biran Damla Yılmaz olabileceği tahmin ediliyor.

MASKE KİMSİN SEN AÇIKLANAN ÜNLÜLER KİMDİR?

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

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