Maske Kimsin Sen açılan tüm maskeler nelerdir? Maske Kimsin Sen hangi maske kim oldu? Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlü isimler kimler?
- Güncelleme:
Maske Kimsin Sen bugün final yapıyor. Final bölümünde açılmayan tüm maskeler açılacak. Şuana kadar toplam 8 maske açılmıştı. Bugün ise geriye kalan tüm maskeler kimler açılmış olacak. Peki, Maske Kimsin Sen açılan tüm maskeler nelerdir? Maske Kimsin Sen hangi maske kim oldu? Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlü isimler kimler? İşte bilgiler...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen açılan tüm maskeler nelerdir? Maske Kimsin Sen hangi maske kim oldu? Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlü isimler kimler?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Tansel Öngel
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
Sunucu : Tansel Öngel
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)
Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)
Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)
Dinozor - TBA (Müge Boz - 8. bölümde açıklanan isim oldu.)
Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
- Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
- Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm
- İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm
- Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm
- Ayna (Biran Damla Yılmaz ) - 6. Bölüm
- Ejderha (Cemal Hünal) - 7. Bölüm
- Dinozor (Müge Boz) - 8. Bölüm