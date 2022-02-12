Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen açılan tüm maskeler nelerdir? Maske Kimsin Sen hangi maske kim oldu? Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlü isimler kimler?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

Sunucu : Tansel Öngel

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)

Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)

Dinozor - TBA (Müge Boz - 8. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)

İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)

MASKE KİMSİN SEN AÇIKLANAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm

İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm

Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm

Ayna (Biran Damla Yılmaz ) - 6. Bölüm

Ejderha (Cemal Hünal) - 7. Bölüm

Dinozor (Müge Boz) - 8. Bölüm

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