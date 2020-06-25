Maske cezası kesilen vatandaşlardan ilginç savunma
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Maske cezası kesilen vatandaşlardan ilginç savunma

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı.

Maske cezası kesilen vatandaşlardan ilginç savunma
25.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:55

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde sigara içtiği ve telefonla konuştuğu için maske takmadıklarını savunan vatandaşlar ise şaşırttı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

Maske takmayan vatandaşlar ise birbirinden ilginç savunmalarla hem şaşırttı hem güldürdü.

"Sigara içmek için maskemi indirmiştim"

Ceza kesildikten sonra İHA muhabirine konuşan vatandaş, sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirterek, "Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım" dedi.

"Senin yüzünden 900 lira ceza yedim"

Telefonla konuşmak için maskesini takmayıp elinde taşıyan bir diğer vatandaş da, yediği 900 liralık ceza karşısında şoke oldu. Polis ekipleri, maske takarak da telefonla konuşulabildiği konusunda hatırlatmada bulunduğu vatandaş, daha sonra tutanak tutulurken telefonla konuşmak için izin istedi. Maskesini takarak telefonda konuştuğu kişiye, "Neredesin sen? Senin yüzünden 900 lira ceza yedim" şeklinde yakındı.

Polis ekipleri, gün boyu hem sosyal mesafe hem de maske takma konusunda denetimlerini sürdürdü. - VAN

Kaynak: İHA

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