Polis de şaşkın! Maske cezası alan yaşlı adam verilen maskeyi çıkartıp yoluna devam etti
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Polis de şaşkın! Maske cezası alan yaşlı adam verilen maskeyi çıkartıp yoluna devam etti

Bursa'da maskesiz polise yakalanan şahsa 900 TL ceza kesildi. Yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken "Beni ceza ile mi korkutacaksınız?" deyip maskesiz yoluna devam etmesi dikkat çekti.

12.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen polislere 'kimliğimi evde unuttum' diyen Abdurrahman K. (70), karakola götürüleceğini öğrenince cebinden kimliğini çıkardı. Ekiplerinin 900 TL ceza kestiği yaşlı adamın polislerin yanından ayrılırken maskesini çıkartması dikkat çekti.

"KİMLİĞİM YOK" DİYE YALAN SÖYLEDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı.

Polis de şaşkın! Maske cezası alan yaşlı adam maskesini çıkartıp yoluna devam etti

CEZAYI YEDİ, MASKESİNİ ÇIKARIP GİTTİ

Polis ekipleri, Abdurrahman K'ye 900 TL cezai işlem uyguladı. Yaşlı adam polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız" diye tepki gösterdi. Cezanın ardından "takmıyorum" diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.

Polis de şaşkın! Maske cezası alan yaşlı adam verilen maskeyi çıkartıp yoluna devam etti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
SERCAN: bizim demokrasimiz tüm demokratik ülkelerden daha ileri çünkü bizde af diye bir müessese var adam bunu çok iyi biliyor. hele bi seçim yaklaşsın demiştir içinden:))
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HALK: Neyin peşindesiniz, kimsenin maske taktığı falan yok. Pandemi basında hiçbir faydası yok demiştiniz. . . ! Ne oldu şimdi birtek maskeyle pandemi gerçeğini kabul ettiremessiniz. . .
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ALİ: Herkes adaletsizlikten şikayetçi ama iş kendisine geldiği zaman o başkalarının uymasını beklediği kanunlara kendisi uymuyor.
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