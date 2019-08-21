Masallardan Geriye Kalan Filmi

21.08.2019 11:54

Üniversitede doçentlik yapan Evren ve yüksek lisans öğrencisi Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.



Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Masallardan Geriye Kalan

Yapımcı Firma: MinT Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MinT Prodüksiyon

Vizyon Tarihi: 14.02.2020

Masallardan Geriye Kalan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com