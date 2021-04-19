Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
Samsun'da masaj yaptırmak için internette gördüğü ilan üzerinden bir kadınla bağlantı kuran 31 yaşındaki şahıs 9 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan şahıs, şikayette bulundu.
Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, A.K.(31) masaj yaptırmak için internette gördüğü ilan ile bağlantıya geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlandaki kadının hesabına toplamda 9 bin lira para yatıran A.K., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı