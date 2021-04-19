Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
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Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı

Masaj yaptırmak isterken 9 bin lira dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da masaj yaptırmak için internette gördüğü ilan üzerinden bir kadınla bağlantı kuran 31 yaşındaki şahıs 9 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan şahıs, şikayette bulundu.

Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, A.K.(31) masaj yaptırmak için internette gördüğü ilan ile bağlantıya geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlandaki kadının hesabına toplamda 9 bin lira para yatıran A.K., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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