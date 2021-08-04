Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther için etkileyici bir fragman yayınlandı!
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Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther için etkileyici bir fragman yayınlandı!

Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther için etkileyici bir fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Xbox, Marvel's Avengers'ın ücretsiz War for Wakanda genişlemesi için sinematik bir fragman yayınladı. Black Panther: War for Wakanda genişlemesinin piyasaya sürüleceği tarih belli oldu!

Xbox, Ağustos ayının sonlarında çıkacak olan Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther - War For Wakanda genişlemesi için kısa bir fragman yayınlandı.

War for Wakanda genişlemesi, oyuna yeni tek oyuncu ve çok oyunculu içerik ekleyecek. Ayrıca, Marvel's Avengers'ın hikaye içeriğinin uzunluğu 25 saatin üzerine çıkacak.

Marvel's Avengers'ın yeni DLC içeriği Black Panther için etkileyici bir fragman yayınlandı!

War for Wakanda, Marvel's Avengers için şimdiye kadarki en büyük güncelleme olmayı vaat ediyor. War for Wakanda, Black Panther'ı yeni tek oyunculu ve çok oyunculu Drop Zone ve Threat Sector Missions ile birlikte oynanabilir bir kahraman olarak ekleyecek. Marvel's Avengers ayrıca War for Wakanda'da çok ihtiyaç duyulan bazı yeni düşman türleri ve kötü adamların yanı sıra oyuncuların keşfetmesi için yeni ortamlar getirmeye hazırlanıyor.

Xbox resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan kısa animasyon filmi, 'Wakanda'ya Giden Yol: T'Chaka'nın Çocukları' başlığı ile tanıtıldı. Video, iki dakikalık mini film halinde yayınlanırken, elle çizilmiş güzel illüstrasyonlar içeriyor.

Square Enix, Marvel's Avengers için ücretsiz War for Wakanda genişlemesinin 17 Ağustos'ta tüm platformlarda çıkış yapacağı duyurdu. 16 Ağustos'ta geliştirici Crystal Dynamics, yeni içerik genişlemesi hakkında bir War Table canlı yayını yapacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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