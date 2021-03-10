Marvel's Avengers'da hikaye modunu yeniden oynama seçeneği oyuncular ile buluştu
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Marvel's Avengers'da hikaye modunu yeniden oynama seçeneği oyuncular ile buluştu

10.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:37
Marvel's Avengers'da hikaye modunu yeniden oynama seçeneği oyuncular ile buluştu

Square Enix, Marvel's Avengers'ın 18 Mart'ta servis edilecek olan büyük güncellemesinden yeni bilgiler sundu. Yeni gelen bilgiler oyuncuları heyecanlandıracak bilgiler oldu. Marvel's Avengers hikaye modunu yeniden oynama seçeneğini oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor.

Gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte yeni özellikler hikaye modunu tekrardan oynayabilme ve H.A.R.M. Room özelleştirmeleri. Tam olarak New Game Plus gibi mi olacak bu konu henüz belli değil ve netliğe kavuşmadı. H.A.R.M. Room özelleştirmeleri ise oyuncuların kendi sistem dahilinde yaptıkları görevleri yapmalarına imkan sağlamış olacak. Gelen güncelleme ile birlikte artık level atlamak her zamankinden daha da zor olacak.

MARVEL'S AVENGERS GÜNCELLEMELERİ

Bunu yanı sıra oyunun PlayStation 5 ile Xbox Series versiyonlarıda 18 Mart'ta oyunseverler ile buluşacak. Oyun kullanıcılara eşsiz deneyimler sunacak ve oyun içi tekniği, deneyimini daha da iyi yaşamaları için gelişmiş görseller ve kare hızı, gelişmiş yıkılabilirlik ve detaylar, hızlı yükleme süreleri ve daha da fazlasını sunmuş olacak.

Yeni ücretsiz olacak olan oparesyon da aynı gün kullanıcılar ile buluşmuş olacak. Yeni oynanacak olan karakter Hawkeye ile birlikte yeni hikaye, yen, düşman Maesetro ve yeni bölge Wasteland oyuna eklenecek ve oyuncular bu geniş kapsamlı güncellemeyi oyun içi deneyim iyileştirmeleri sayesinde daha iyi kavrayabilecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:02:55. #1.15#
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