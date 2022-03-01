Maruf ne demek? TDK'ya göre maruf anlamı nedir, ne demek? Maruf ne anlama geliyor?

TDK'ya göre Maruf ne demektir merak edilen kelimelerin başında geliyor. Peki, Maruf nedir, ekabir ne demektir? Maruf cümle içinde kullanımına örnekler...

TDK'YA GÖRE MARUF NEDEMEK?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre, maruf kelimesi belli bir anlama sahiptir. Maruf kelimesinin anlamı,

- Herkesçe bilinen

- Tanınan

- Ünlü

- Tanınmış şeklindedir.

DİNDE MARUF ANLAMI NEDİR?

Kelime anlamı merak edilen marufun, aynı zamanda, dini açıdan da anlamı bulunmaktadır. Şeriatın beğendiği ve uygun gördüğü, aynı zamanda buyurduğu anlamına gelir. Yani diğer bir ifade ile şeriatın kuralları içerisinde yer alan hükümlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Amaca göre dini ya da genel kelime anlamı üzerinden kullanılabilir.

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