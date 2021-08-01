Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDIMarmaris'teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı.

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Marmaris'teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

Davut CAN/MUĞLA,


Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris Yangın Yönetim Merkezinde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım.'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Prens William Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Ecem Güzel Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:38:31. #1.16#

title