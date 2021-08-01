Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (2)

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDIMarmaris'teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı.

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Marmaris'teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

Davut CAN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can