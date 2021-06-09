Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı
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Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı

Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra 14.00 sularında Marmaris Devlet hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T.'nin kullandığı 48 SK 091 plakalı kamyonet, Niyazi Karaca'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. 57 yaşındaki Niyazi Karaca olay yerinde hayatın ı kaybetti. Motosiklette bulunan ve kazada yaralanan oğlu 14 yaşındaki Mustafa Karaca ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü Murat T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı
Marmaris'teki kaza, baba ve oğlu ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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