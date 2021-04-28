MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
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MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tam kapanma öncesi, sıcak havayı görenler sahili doldurdu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tam kapanma öncesi, sıcak havayı görenler sahili doldurdu. Kimileri denize girip güneşlenirken, kimileri de yürüyüş yapıp bisikelete binerek ya da sahilde çocukları ile oynayarak anın tadını çıkardı.

Marmaris sahillerinde, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi, Saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde sıcak havanın etkisiyle hareketlilik yaşandı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 31 derece gösterdiği ilçede, güneşi görenler sahili doldurdu. Çocuklar parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileler de maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yapmayı tercih etti. Yürüyüş yapanlar eşsiz deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Kimi vatandaşlar balık tutmayı tercih ederken bazıları sahil yolundaki banklarda oturup denizi seyretti. 11 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajı ve İçmeler Mahallesi Altın Plaj'da rekli görüntüler oluştu. Tam kapanma öncesinde kimileri denize girip, bol bol güneşlenmenin tadını çıkardı.

İçmeler Mahallesi Altın Sahil'de denize giren Mehmet Aslan, "Yarın saat 19.00'dan sonra eve kapanacağız. Bu güzel, güneşli havanın ve denizin tadını çıkartıyorum" dedi.

Cemal Keskin de arkadaşları ile denizin keyfini çıkardığını belirtip, "Neredeyse 20 gün deniz görmeyeceğiz, içinde bulunduğumuz anı fırsata çeviriyoruz" dedi.

MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ
MARMARİS'TE TAM KAPANMA ÖNCESİ DENİZ KEYFİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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