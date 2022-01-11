Marmaris'te aşırı yağış derenin istinat duvarını yıktı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışla, ilçe merkezinden geçen derenin istinat duvarının yıkılması sonucu cadde sular altında kaldı.

İçmeler Mahallesi, Atatürk Caddesi mevki'inde bulunan derenin sağanak yağışlarla birlikte debisi arttı. Artan debi ile birlikte derenin istinat duvarı yıkılırken, yağmur suları caddeye aktı. Trafik ekipleri caddeyi araç girişine kapatırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için derenin taştığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA