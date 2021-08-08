Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, soğutma çalışması devam ediyor (2)

YANGINDAN KURTARILAN 600 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sponsorlar desteğiyle Marmaris- Datça kara yolu Hisarönü mevkii kavşağında kurduğu sahra yaşam hastanesi çadırında, orman yangınlarından kurtarılan 600 hayvanın tedavisini sağladı.

YANGINDAN KURTARILAN 600 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sponsorlar desteğiyle Marmaris- Datça kara yolu Hisarönü mevkii kavşağında kurduğu sahra yaşam hastanesi çadırında, orman yangınlarından kurtarılan 600 hayvanın tedavisini sağladı. 1 veteriner, 4 gönüllü ile tam zamanlı hizmet veren sahra hastanesinde; muayene masası, yoğun bakım kabini, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, cerrahi setler, operasyon lambası, sedye, acil müdahale ekipmanları, pansuman, sütür ve konumlandırılan buzdolaplarında ilaç ile çeşitli malzemeler bulunuyor. Çoğunluğu ayakları yanmış hayvanların getirildiği hastanede, en çok zarar görenler arasında kaplumbağalar yer alıyor. Hayvanların tedavisi sırasında özellikle korkan ve titreyen kedilerin gönüllülerin elinden kaçarak zorluk çıkardığı görüldü.

Manavgat yangınının kendilerine bir tecrübe olduğunu söyleyen HAYTAP Temsilcisi Veteriner Ömer Atış, "Hastanemizde çoğunluğu kaplumbağalar bulunuyor. Hayvanların özellikle ayakları yanmış. Kedi, köpek, şahin, doğan ve sincap gibi çok hayvanları tedavi edip hayvan rehabilitasyon merkezlerinde gözlem altına alınmalarını sağladık. Marmaris yangınına kendi aracı ve otostop çekerek gelip bizlere destek veren çok gönüllü arkadaşımız var. Gönüllülerimiz ve Marmaris halkı bizleri hiç yalnız bırakmadı hep destek oldu. Sahra hastanesi kurulmasında destek olan herkese minnettarız, çok teşekkür ederim" dedi.Gönüllü olarak hayvanların kurtarılmasına yardımcı olan Demir Özgeç, "AKUT, AFAD ve öncelikle HAYTAP ile yardım kuruluşlarına malzeme göndererek, hayvanları toplayarak ilk müdahale için buraya getiriyoruz. Bu şekilde hayvanların kurtulmasını ve tedavi olarak bakımını canı gönülden sağlıyoruz" dedi.Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan