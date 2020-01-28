Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

28.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:07
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'te 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD, depremin saatini 18:38 derinliğini de 25 KM olduğunu açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AÇIKLARI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü açıkları olduğunu, derinliğin ise 5 KM olduğunu duyurdu.

İşte Kandilli'ye göre depremin meydana geldiği yer:

MANİSA GÜN İÇİNDE PEŞ PEŞE SALLANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.


Haber Videosu

: Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem
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