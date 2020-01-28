Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatini 18:38 derinliğini de 25 KM olduğunu açıkladı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ AÇIKLARI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Akdeniz açıkları olduğunu, derinliğin ise 5 KM olduğunu duyurdu.
İşte Kandilli'ye göre depremin meydana geldiği yer:
MANİSA GÜN İÇİNDE PEŞ PEŞE SALLANDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.