Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı - Haberler
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Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan şiddetli sağanağın ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan şiddetli sağanağın ardından temizlik çalışmaları devam ediyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy etkili olan yağışta zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Md. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan aşırı yağıştan etkilenen mahalleri gezerek yapılan temizlik ve yardım çalışmalarına katıldılar, mağdur vatandaşları dinledi.

Kaymakam Aksoy, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu, sorunların en kısa sürede çözüleceğini ifade etti. - MUĞLA

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

Marmaris Kaymakamı Aksoy, selzedeleri yalnız bırakmadı

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