Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak
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Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak

25.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:45
Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı alındı.

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde Kocaeli Adliyesi binasının karşısında bulunan 25 yıl önce yapılan beşer katlı iki apartmanın, risk oluşturmaları gerekçesiyle yıkılmasını kararlaştırdı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine asılan yazıyla Kocaeli Valiliğince bildirilen ön hasar tespitinde tehlike arz ettiği için binaların 30 gün içerisinde tahliye edilerek, yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.

Apartman sakinlerine gönderilen tebligatta, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için binanın boşaltılması istendi.

Yıkım işlemlerinin 1 ay sonra başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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