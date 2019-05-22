Meteoroloji Son Durumu Aktardı! Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGEDE HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek.

SICAKLIK ARTIYOR

Yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kaynak: AA