ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MARMARA ADASI'NDA BUGÜN DOĞAN BİRİNİN DOĞDUĞU İL HANGİSİDİR?

A: Bursa

B: Balıkesir

C: Çanakkale

D: İstanbul

Cevap : B

Marmara Adası, Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan Marmara Adaları'nın en büyüğü ve Balıkesir'e bağlı olan bir adadır. Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adasidir. Nüfus yazın artar ve birçok otel, hotel, pansiyona ev sahipliği yapmaktadır.