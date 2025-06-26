Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir?

Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Marmara Adası'nda bugün doğan birinin doğduğu il hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MARMARA ADASI'NDA BUGÜN DOĞAN BİRİNİN DOĞDUĞU İL HANGİSİDİR?

A: Bursa

B: Balıkesir

C: Çanakkale

D: İstanbul

Cevap : B

Marmara Adası, Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan Marmara Adaları'nın en büyüğü ve Balıkesir'e bağlı olan bir adadır. Gökçeada'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük adasidir. Nüfus yazın artar ve birçok otel, hotel, pansiyona ev sahipliği yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.