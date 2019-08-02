Marketteki yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastanelik oldu



AKSARAY'da, marketteki elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen, 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki markette, saat 12.00 sıralarında, elektrik panosunda yangın çıktı. Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen müdahale çalışması başlatan itfaiye görevlileri, alevleri yaklaşık 45 dakikada söndürdü. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar ise itfaiye erlerince merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen, 3'ü çocuk 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Aksaray