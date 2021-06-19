85 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulundu

Konya'da markette 12 yaşındaki kız çocuğuna zorla sarılıp öperek elle tacizde bulunan 85 yaşındaki Mustafa K. hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K. (85), kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle saldırıda bulundu.

KÜÇÜK KIZ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız