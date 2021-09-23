Marketler saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, BİM açılış saati!

Marketler saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı araştırılıyor. A101, ŞOK, BİM açılış saati! Temmuz ayında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor. BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor. A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

ŞOK market, saat 08:00 itibariyle pek çok yerde açılmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

Haberler.com - Gündem