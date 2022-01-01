Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Migros, Carrefours açılış saati ne zaman? - Haberler
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Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Migros, Carrefours açılış saati ne zaman?

Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Migros, Carrefours açılış saati ne zaman?
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Yeni yılın ilk gününde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak marketler, bakkallar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Migros, Carrefours açılış saati ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri araştırılıyor.

1 OCAK 2022 MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de bulunan tüm marketler ve bakkallar 1 Ocak tarihinde her zamanki çalışma mesaisine göre hareket edecektir. Ayrıca AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları da açıktır.

Ancak bazı yerlerde ŞOK, BİM ve A101 marketlerin açılış saati 11:00 olarak belirlenmiştir.

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