Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM açık mı? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK, Migros, Carrefours açılış saati ne zaman?

Marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak BİM saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri araştırılıyor.

1 OCAK 2022 MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de bulunan tüm marketler ve bakkallar 1 Ocak tarihinde her zamanki çalışma mesaisine göre hareket edecektir. Ayrıca AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları da açıktır.

Ancak bazı yerlerde ŞOK, BİM ve A101 marketlerin açılış saati 11:00 olarak belirlenmiştir.

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