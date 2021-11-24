Market çalışma saatleri! 24 Kasım Marketler sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? Bim, A101, Şok çalışma saatleri

Pandemi koşullarında marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişmişti. Sonrasında yapılan güncelleme ile marketler eski çalışma saatlerine döndü. Peki, A101 sabah saat kaçta açılıyor? A101 akşam saat kaçta kapanıyor? Bim sabah saat kaçta açılıyor? Bim akşam saat kaçta kapanıyor? Şok sabah saat kaçta açılıyor? Şok akşam saat kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri! Marketler sabah kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? Tüm marketlerin açılış ve kapanış saatleri haberimizde...

ZİNCİR MARKETLER NELERDİR?

Ülkemizdeki zincir marketlerden bazıları şu şekilde:

- Migros

- CarrefourSA

- A101

- Şok

- BİM

- Hakmar

- Makro Market

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center

- Kim

gibi marketler zincir market olarak bilinmektedir.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Marketler genel olarak hafta içi ve hafta sonu 09:00 - 21:00 arasında hizmet vermektedir. Fakat bazı marketler 10:00 - 22:00 arasında açık olabiliyor. Bu durum marketlerden marketlere göre değişkenlik gösteriyor. Ek olarak bazı marketler yaz döneminde 09:00 - 21:30 saatleri arasında açık oluyor. Bazı marketler de sabah 08:30 'da açılıp akşam 20:30 'da kapanabiliyor. Bu durum dediğimiz gibi marketlere göre değişiyor. Şimdi hangi market sabah kaçta açılıyor hangi market akşam kaçta kapanıyor detaylı yazalım.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ | BİM SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR? BİM AKŞAM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Bim çalışma saatleri : 09:00 - 21:00

Bim marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Bim marketlerin gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Bim Çalışma Saatleri Gün Gün

- Pazartesi : 09:00 - 21:00

- Salı : 09:00 - 21:00

- Çarşamba : 09:00 - 21:00

- Perşembe : 09:00 - 21:00

- Cuma : 09:00 - 21:00

- Cumartesi : 09:00 - 21:00

- Pazar : 09:00 - 21:00

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ | A101 SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR? A101 AKŞAM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

A101 çalışma saatleri : 09:00 - 21:00

A101 marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. A101 marketlerin gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

A101 Çalışma Saatleri Gün Gün

- Pazartesi : 09:00 - 21:00

- Salı : 09:00 - 21:00

- Çarşamba : 09:00 - 21:00

- Perşembe : 09:00 - 21:00

- Cuma : 09:00 - 21:00

- Cumartesi : 09:00 - 21:00

- Pazar : 09:00 - 21:00

Ek olarak bazı bölgelerde A101 marketler 10:00 - 22:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ | ŞOK SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR? ŞOK AKŞAM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Şok çalışma saatleri : 09:00 - 21:00

Şok marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Şok marketlerin gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Şok Çalışma Saatleri Gün Gün

- Pazartesi : 09:00 - 21:00

- Salı : 09:00 - 21:00

- Çarşamba : 09:00 - 21:00

- Perşembe : 09:00 - 21:00

- Cuma : 09:00 - 21:00

- Cumartesi : 09:00 - 21:00

- Pazar : 09:00 - 21:00

Ek olarak bazı bölgelerde Şok marketler 10:00 - 22:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ | MİGROS SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR? MİGROS AKŞAM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Migros çalışma saatleri : 09:00 - 21:00

Migros marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Migros marketlerin gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Migros Çalışma Saatleri Gün Gün

- Pazartesi : 09:00 - 21:00

- Salı : 09:00 - 21:00

- Çarşamba : 09:00 - 21:00

- Perşembe : 09:00 - 21:00

- Cuma : 09:00 - 21:00

- Cumartesi : 09:00 - 21:00

- Pazar : 09:00 - 21:00

Buna ek olarak Migros marketlerin online siparişleri yoğunluk durumuna göre gece 00:00 'a kadar gelebilmektedir. Migros Hemen uygulamasından detaylara ulaşabilirsiniz.

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ | CARREFOURSA SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR? CARREFOURSA AKŞAM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour çalışma saatleri : 10:00 - 22:00

Carrefour marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 10:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 22:00 'da kapanmaktadır. Carrefour marketlerin gün gün çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Carrefour Çalışma Saatleri Gün Gün

- Pazartesi : 10:00 - 22:00

- Salı : 10:00 - 22:00

- Çarşamba : 10:00 - 22:00

- Perşembe : 10:00 - 22:00

- Cuma : 10:00 - 22:00

- Cumartesi : 10:00 - 22:00

- Pazar : 10:00 - 22:00

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