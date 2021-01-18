Mark Eliyahu kimdir? Mark Eliyahu nereli, kaç yaşında? Mark Eliyahu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Cem Adrian ile birlikte çıkardıkları parça ile gündeme gelen Mark Eliyahu'nun hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Mark Eliyahu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Mark Eliyahu ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz. Mark Eliyahu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

MARK ELİYAHU KİMDİR?

Mark Eliyahu, (d. 28 Mayıs 1982, Dağıstan, SSCB), İsrailli kamança sanatçısı.

Mark Eliyahu doğum tarihi : 28 Mayıs 1982

Mark Eliyahu kaç yaşında : 38 yaşında

Mark Eliyahu mesleği ne : Kamança sanatçısı

Mark Eliyahu nereli : Dağıstan doğumlu

Mark Eliyahu burcu ne : İkizler

1982'de Dağıstan'da doğan Eliyahu, 1989'da ailesiyle birlikte İsrail'e göç etti. Müziğe dört yaşında kemanla başlayan sanatçı, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kalmış ve Azerbaycan'a giderek Adalet Vezirov'dan ders almıştır. Müzisyen olan babası Piris Eliyahu'nun izinden giden ve ona birçok çalışmasında eşlik eden sanatçının Voices of Judea isimli bir albümü vardır.