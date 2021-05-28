Marjinal ne demek? TDK' ya göre marjinal kelimesinin anlamı nedir?

Günlük hayatımızda çevremizden sosyal medyadan sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan marjinal, anlamı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Marjinal ne demek? TDK' ya göre marjinal kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda çevremizden sosyal medyadan sıkça duyduğumuz kelimelerden biri olan marjinal, anlamı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Marjinal ne demek? TDK' ya göre marjinal kelimesinin anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARJİNAL NE DEMEK?

Marjinal kelimesi, toplumda türdeş bir kümenin içine girmeyen, onun en ucunda yer alan, aykırı kimse anlamında kullanılır. Marjinal kelimesinin kullanımında anlamını baz olarak doğru bir şeklide kullanılması gerekir. Marjinalden kasıt ötekileştirme değildir. Bir grup içindeki türden farklı olan anlamında kullanılır.

TDK' YA GÖRE MARJİNAL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Marjinal kelime anlamı olarak; aykırı, sıradan olmayan, limitleri zorlayan anlamlarını içerir. Ayrıca birimleri matematik anlamda değişken olabilen olarak kullanılır.