Marilyn Manson kimdir? Marilyn Manson kaç yaşında? Marilyn Manson şarkıları!

983 tarihli Eurythmics şarkısı olan, "Sweet Dreams (Are Made of This)" cover'ı ile ilk büyük MTV hitine sahip oldular. Trent Reznor'ın prodüktörlerinden biri olduğu Antichrist Superstar ise daha büyük bir başarıya imza atan Marilyn Manson kimdir? Marilyn Manson kaç yaşında? Marilyn Manson şarkıları!

MARILYN MANSON KİMDİR?

Brian Hugh Warner ya da sahne adıyla Marilyn Manson,Ocak 1969, Canton, Amerikalı şarkıcı. Kendi adını taşıyan Marilyn Manson grubunun lideridir. Adını dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır. Warner ve gitarist Scott "Daisy Berkowitz" Putesky, 1989'da Fort Lauderdale, Florida'daki The Reunion Room'da Marilyn Manson & the Spooky Kids grubunu kurdu. Bu isim daha sonra Marilyn Manson olarak kısaltıldı. The Spooky Kids zamanında Manson, grubun bazı kulüplerde çalmasının yasaklanması nedeniyle Jeordie White (Twiggy Ramirez) ve Stephen Gregory Bier Jr. (Madonna Wayne Gacy) ile iki yan projede yer aldı: bas gitar çaldığı bir sözde Hristiyan müzik grubu olan Satan on Fire, davul çaldığı ve White ile o dönemki kız arkadaşı Jack Off Jill grubu vokalisti Jessicka'nın kurduğu Mrs. Scabtree.

MARILYN MANSON ŞARKILARI

1997: Rasputina – Transylvanian Regurgitations – "Transylvanian Concubine (The Manson Mix)"

1998: DMX – Flesh of My Flesh, Blood of My Blood – "The Omen (Damien II)"

2000: Eminem – The Way I Am – "The Way I Am (Danny Lohner & Marilyn Manson remix)"

2001: Godhead – 2000 Years of Human Error – "Break You Down"

2002: Linkin Park – Reanimation – "Buy Myself [Manson Remix] (remix of By Myself by Marilyn Manson)"

2009: Lady Gaga – LoveGame/ The Remix – "LoveGame (Chew Fu GhettoHouse Fix)"

2013: Skylar Grey – Can't Haunt Me – "Can't Haunt Me"

2013: Avril Lavigne – Avril Lavigne – "Bad Girl"

2013: Mr. Oizo – Amicalement EP – "Solid"

2014: Emigrate – Silent So Long – "Hypothetical"

2016: Shooter Jennings - Countach (For Giorgio) - "Cat People (David Bowie Cover)"

Müzik videosu

1992: Nine Inch Nails – "Gave Up"

2000: Nine Inch Nails –"Starfuckers, Inc."

2002: Murderdolls –"Dead in Hollywood"

2011: D'hask–"Tempat Ku"

2014: Die Antwoord–"Ugly Boy"

2017: Elton John–"Tiny Dancer"