Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
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Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:51
Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

İngiliz iş insanı Alexander Gilkes'la nişanlanan eski Rus tenisçi Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...

Koronavirüs salgını döneminde kariyerine son veren 33 yaşındaki dünyaca ünlü eski Rus tenisçi Maria Sharapova,& ; o günden bu yana sosyal medyada daha aktif olmaya başladı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDI

41 yaşındaki İngiliz iş adamı Alexander Gilkes'le mutlu bir beraberliği olan Sharapova, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Sharapova'nın göz kamaştıran nişan yüzüğünün ayrıntıları ortaya çıktı.

400 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Jessica McCormack'ın tasarladığı yüzüğün fiyatı 400 bin dolar (3 milyon TL). Beş karatlık özel üretim yüzüğün yapımında 18 ayar pembe altın, gümüş, zümrüt ve elmas kullanıldığı belirtiliyor.



Kaynak: Snob Magazin

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