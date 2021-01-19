Maria Sharapova'nın nişan yüzüğü göz kamaştırdı
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Maria Sharapova'nın nişan yüzüğü göz kamaştırdı

19.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:09
Maria Sharapova'nın nişan yüzüğü göz kamaştırdı

Sevgilisi Alexander Gilkes ile geçen aralık ayının son günlerinde nişanlanan Maria Shaparova'nın yüzüğü konuşuluyor şimdi de.2021 yılının ilk günü Instagram paylaşımında 2020'yi değerlendiren Sharapova, iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Sevgilisi Alexander Gilkes ile geçen aralık ayının son günlerinde nişanlanan Maria Shaparova'nın yüzüğü konuşuluyor şimdi de.2021 yılının ilk günü Instagram paylaşımında 2020'yi değerlendiren Sharapova, iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi. İri taşlı elmas yüzük, ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyor. Beş karatlık yüzüğün fiyatı ise 400 bin dolar. Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından ısmarlandı ve özel olarak tasarlandı.33 yaşındaki Sharapova, 41 yaşındaki İngiliz sanat taciri sevgilisi Alexander Gilkes nişanlandı. Çift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarından duyurmuştu.  

 Sharapova sosyal medya sayfasında "Tanıştığımız ilk gün 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, öyle değil mi" mesajıyla birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı.Gilkes de kendi sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda "Beni çok mutlu ettiğin ve evet dediğin için teşekkür ederim. Bir ömür boyu seni sevmeyi ve senden öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı. Çiftin bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve mutluluk dileği içeren yorum geldi.Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, bir İngiliz iş adamı.Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı.Bir dermatolojistin oğlu olan Gilkes, İngiltere'nin önde gelen okullarından Eton College'ın ardından Bristol Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Kaynak: Hürriyet

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