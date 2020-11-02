Maria ile Mustafa 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 9. bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa bitiyor mu?

ATV ekranlarını sevilen dizisi Maria ile Mustafa final mi olacak? Maria ile Mustafa 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 10. bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa bitiyor mu?

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Birol Elginöz'ün kaleme aldığı romantik-dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maria ile Mustafa 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 9. bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa bitiyor mu?

MARIA İLE MUSTAFA BİTİYOR MU?

ATV ekranlarında yayınlanan ve 10. bölüm fragmanı merakla beklenen Maria ile Mustafa final mi olacak. Maria ile Mustafa reytingler sebebiyle final kararı alabilir. Yapımcısından herhangi bir açıklama yapılmayan dizinin yeni bölümlerini haberimizden takip edebilirsiniz.

MARIA İEL MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir? Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir? Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir? Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır? Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır? Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?