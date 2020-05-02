MARDİN Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
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MARDİN Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

MARDİN Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
02.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:49

Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardıMARDİN'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafında 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafında 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Derik ilçesine bağlı Denktaş Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen eşeği gören mahalle sakinleri, Derik Belediyesi'ni aradı. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesiyle yürüttükleri 1 saatlik çalışmayla eşeği kurtardı.

Eşek sahibine teslim edilirken, Mahalle Muhtarı Lokman Vural, belediye ekiplerine teşekkür etti.

MARDİN Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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