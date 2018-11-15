Mardin Mısır Tarlasında 55 Kilo Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün mısır tarlasında yapılan aramada ele geçirilen 55 kilo plastik patlayıcı, 5 infilaklı fitil ve 9 elektronik düzenek ilgili video görüntüler ortaya çıktı.

Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, 13 Kasım'da Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yaptıkları aramada 55 kg plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda ele geçirdi. Patlayıcı ve mühimmat Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi. Patlayıcı maddelerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bu arada ele geçirilen patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.