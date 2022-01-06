Mardin Havalimanında 2021'de yapılan denetimlerde 799 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mardin Havalimanında 2021'de yapılan denetimlerde 799 şüpheli yakalandı

Mardin Havalimanında 2021'de yapılan denetimlerde 799 şüpheli yakalandı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Havalimanında geçen yıl yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 799 kişi yakalandı.

ANKARA (AA) - Mardin Havalimanında geçen yıl yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 799 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanda ilin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanında, hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılı boyunca havalimanında yapılan denetimlerde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'ya seyahat eden 799 kişinin çeşitli suçlardan arandığının tespit edildiği kaydedilerek, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerin ardından gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edildiği bildirildi.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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