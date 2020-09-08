MARDİN Derik'te sokak hayvanlarına suluk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MARDİN Derik'te sokak hayvanlarına suluk

Derik'te sokak hayvanlarına sulukMARDİN'in Derik ilçesinde belediye, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için 10 noktaya plastik kaplar yerleştirdi.

08.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:23

Derik'te sokak hayvanlarına suluk

MARDİN'in Derik ilçesinde belediye, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için 10 noktaya plastik kaplar yerleştirdi.

Derik Belediyesi, sıcak yaz günlerinde susuz kalan sokak hayvanları için proje geliştirdi. Proje kapsamında, 'Hayvan dostu belediye' sloganıyla yapılan çalışmayla sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belediye ekipleri, ilçenin değişik noktalarına suluk yerleştirdi. 10 farklı alana yerleştirilen suluklar sayesinde özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlanan sokak hayvanları ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. İnsanlar gibi hayvanların da ihtiyaçları olduğunu ve özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlandıklarını belirten esnaf Mehmet Dölçek, özellikle yaz aylarında sokak hayvanlarının sıcaklardan etkilenmemesi için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.

MARDİN Derik'te sokak hayvanlarına suluk

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Erol Bulut Erkan Kamat Hakan Çalhanoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Eylül Adana Antalya
Şu an buradasınız: MARDİN Derik'te sokak hayvanlarına suluk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 09:28:02. #1.15#
title