MARDİN'DEKİ BİLGE EVİ, GENÇLERİN UMUDU OLDU

MARDİN Artuklu Belediyesi tarafından kurulan 'Bilgi Evi'nde gençlere türkçe, matematik, müzik ve bilgisayar olmak üzere 9 dalda kurs veriliyor. Bilgi Evi sorumlusu Rıdvan Kandemir, gençleri kaliteli bir ortamda üniversite sınavlarına hazırladıklarını söyledi.

Artuklu Belediyesi tarafından kurulan 'Bilgi Evi' üniversiteye hazırlanan gençler için umut kapısı oldu. Ücretsiz verilen kurslardan yararlanan gençler, düzenlenen sosyal aktivitelerle de streslerden uzaklaşıyor. Bilgi Evi sorumlusu Rıdvan Kandemir, gençleri kaliteli bir ortamda üniversiteye hazırladıklarını söyledi. Kandemir, Burada öğrencilerimiz, üniversiteye hazırlanıyor. Eğitmenlerimiz tarafından öğrencilerin taleplerine göre eksikliklerini gideriyor. Hiç bir öğrencimizi dışarıda bırakmıyoruz. İsteyen her öğrencilerimiz buradan yararlanabilir. Onların iyi bir üniversite kazanmaları için tüm imkanlarımızı onların hizmetine sunuyoruz dedi.

Öğrencilerden Fatma Alkan, Bilgi evine ders çalışmak için geliyorum. Burada farklı farklı etkinliklerimiz de oluyor. Kütüphanemiz, müzik atölyemiz, masa tenisimiz var. Enerjimizi de farklı aktiviteler sergileyerek harcayabiliyoruz. Belediyemiz bize kaynak kitap temin ediyor. Rahat bir ortamda ders çalışabiliyoruz dedi. Öğrencilerden Umut Atlı, İyi üniversite kazanmak için buradaki eğitmenlerden yararlanıyorum. Benim için çok iyi oldu. Çünkü kaynak kitaplarda ücretsiz veriyoruz diye konuştu.