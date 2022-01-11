Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Cezaevi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Hazna Sun'a (52), sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sun, metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hazna Sun'un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! Anbean kamerada

 Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title