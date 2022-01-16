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Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Karacaköy Mahallesi'nde Bedriye Adıgüzel'e ait eve yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde hasar oluştu.

Karacaköy Muhtarı Faruk Adıgüzel, mahalledeki bazı noktalar ile annesi Bedriye Adıgüzel'in evine yıldırım isabet ettiğini söyledi.

"Annem şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına yıldırım düştü. Evde çıkan yangını söndürdük. Evin tüm elektrik tesisatı yandı, evde hasar oluştu." diyen Adıgüzel, evdeki tüm eşyanın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Köye enerji sağlayan elektrik trafosu ve su sondaj pompasının da yandığını dile getiren Adıgüzel, bazı evlerdeki elektrik kabloları ve elektronik eşyanın da zarar gördüğünü kaydetti.

Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi! Yıldırımın isabet ettiği evde çıkan yangın hasara yol açtı

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AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber: Mardin'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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