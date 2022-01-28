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Mardin'de yaralı puhu tedavi altına alındı

AA, Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Mardin'de yaralı puhu tedavi altına alındı

Nusaybin'de yaralı bulunan ve baykuş türleri içerisinde iriliğiyle bilinen bayağı puhu (Bubo bubo), tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Nusaybin'de yaralı bulunan ve baykuş türleri içerisinde iriliğiyle bilinen bayağı puhu (Bubo bubo), tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan bayağı puhu, Nusaybin Belediyesine getirildi.

Burada Belediye Hayvanları Koruma personeli tarafından muhafaza altına alınan bayağı puhu, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Bayağı puhu, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Mardin'de yaralı puhu tedavi altına alındı

Mardin'de yaralı puhu tedavi altına alındı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Nusaybin, Mardin, Güncel, Haber

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