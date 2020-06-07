Mardin'de trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı
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Mardin'de trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ise ağır yaralandı.

Mardin'de trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı
07.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:37

Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ise ağır yaralandı.

Kaza, Ömerli-Yeşilli karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Maviş idaresindeki 06 BN 5145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile eşi Sevda Sevim ve 17 aylık bebekleri Mehmet Rezan Erdem Maviş ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 17 aylık bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada, ağır yaralanan anne ve babanın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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