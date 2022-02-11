ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de silahlı kavga kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

MARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerinde bulunan vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.