Mardin'de "Pi Günü" Kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Şenköy Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu ve Cumhuriyet 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulu "Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, öğrencilerin seslendirdikleri şarkılar büyük beğeni topladı. Boyama şenliğinde öğrenciler elleriyle boyama yaptı. Öğretmenler tarafından hazırlanan Dünya Pi Günü pastası kesildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şenliğe katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak olduğunu belirterek, güzel çalışma için okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğe, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.