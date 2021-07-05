Mardin'de otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun Dedeman Kavşağı'nda, plakası ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ve kum yüklü traktör çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bünyamin (19) ve Büşra Akkaya (20) ile İlknur Abiç (18) ve Mehmet Bilen (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bünyamin Akkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar