Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

22.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:32
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Nusaybin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Can'ın kullandığı 01 YZ 0223 plakalı otomobil, İpek Yolu Tekir Mezrası mevkisinde Beşir Yenigün'ün kullandığı 63 HV 631 plakalı traktör ile çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

İlgili Haberler

Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Fatih Artman Funda Eryiğit Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Rusya Bursa Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 23:33:33. #1.15#
title