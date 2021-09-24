Mardin'de öğrencilere akıllı kalem seti dağıtıldı

Kızıltepe ilçesinde köy okullarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere akıllı kalem seti dağıtıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın katkılarıyla köy okullarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere hediye edilmek üzere hazırlanan akıllı kalem setlerini Kızıltepe Belediyesi ekipleri dağıttı.

Kaymakam Çam, öğrencilere ilk kalemlerini vermek istediklerini anlatarak, "Rengarenk hiç bitmeyen akıllı kalemlerimiz, akıllı mekanizması ile miniklerimizi yazı yazarken yormayacak özelliğe sahip. Bundan dolayı bizler de çocuklarımızın ilk harflerini bu kalemlerle yazsınlar istedik, çocuklarımıza ömür boyu başarılar diliyorum." dedi.

Hediye dolayısıyla mutluluk duyan öğrenciler, Kaymakamlığa teşekkür etti.