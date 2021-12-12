Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Yeşilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

YEŞİLLİ, MARDİN (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ovaköy Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BDN 168 plakalı otomobil ile 47 M 0544 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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