Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

YEŞİLLİ, MARDİN (AA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ovaköy Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BDN 168 plakalı otomobil ile 47 M 0544 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.