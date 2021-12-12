Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

YEŞİLLİ, MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 EAS 22 plakalı minibüs ile 21 AC 501 plakalı otomobil Midyat-Mardin kara yolunun 3 kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Cankurt (58), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Abdulaziz Cankurt (64) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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